Поклонники Игоря Николаева забили тревогу

Певец Игорь Николаев показал редкое фото с дочерью от Юлии Проскуряковой. В кадре Игорь Юрьевич позирует с девочкой у школы. Поклонники, увидев новый снимок артиста, забили тревогу.

Как пишет «КП», в кадре певец появился в кепке и темных очках, а волосы закрывали его лицо. Публика решила, что таким образом музыкант попытался скрыть истинные проблемы.

Не секрет, что после перенесенной операции исполнитель сильно изменился. Он располнел и постарел.

Осенью 2023 года Николаев перенес операцию на сердце после третьего инфаркта. Врачи провели шунтирование, чтобы обеспечить полноценный приток крови к сердцу. Врачи навсегда запретили Народному артисту пить алкоголь.

Игорь Николаев отреагировал на слухи о разводе с Юлией Проскуряковой

Ранее «СП» писала, что жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова попросила журналистов оставить ее семью в покое на фоне слухов о госпитализации супруга.