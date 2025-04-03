Linkin Park решили вернуться в Россию

Американская рок-группа Linkin Park подала заявку в Роспатент на регистрацию своего нового логотипа в качестве товарного знака. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы.

Заявку подали 1 апреля, а в качестве заявителя указано общество с ограниченной ответственностью штата Калифорния «Линкин Парк, ЛЛК». Под товарным знаком коллектив хочет производить в России CD и DVD-диски, виниловые пластинки, а также различные предметы одежды: очки, футболки, топы, рубашки, брюки, кальсоны, толстовки, шапки и напульсники.

Также музыканты планируют проводить развлекательные мероприятия, в том числе живые концерты, издавать музыкальные записи, давать интервью с участниками группы, организовывать фотосессии. Сейчас заявление рассматривает Роспатент.

Напомним, что Linkin Park анонсировала новый альбом после того, как нашла замену умершему солисту Честеру Беннингтону — ей стала Эмили Армстронг. В ноябре 2024 года группа выпустила первый клип с ее участием.