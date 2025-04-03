Раскрыта многомиллионная прибыль фирмы Полины Гагариной

Фирма певицы Полины Гагариной заработала на ее выступлениях 249 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

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По информации источника, на певицу оформлено несколько фирм, через одну из них она получает прибыль за выступления. Так, выручка ООО «Полина Гагарина» за прошлый год составила 249 млн, что на 35 млн больше, чем в 2023.

При этом источник утверждает, что Полине принадлежит всего 0,05% фирмы. Она уменьшила долю в 2021 году во время развода, чтобы не дать экс-возлюбленному отсудить прибыль.

Также издание Кp.ru узнало о выручке компании Олега Газманова. Отмечается, что выручка фирмы упала со 144 млн до 22. Компания на 90% принадлежит артисту, остальные 10% оформлены на его сына.

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