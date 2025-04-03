Певица Наталья Соловей рассказала о главном условии дружбы

Певица Наталья Соловей призналась, что разочаровалась в дружбе, хотя долгое время верила в нее. Об этом она рассказала «Пятому каналу» на дне рождения и годовщине свадьбы исполнительницы Милены Дейнеги.

По ее словам, от друзей не нужно ждать ответных реакций на поступки, которые совершаются для них.

«В дружбе обязательное условие, если вы не хотите быть в одиночестве, — не проецировать свои ожидания на человека», — сказала Соловей.

Она добавила, что длительные эмоциональные переживания о реакции других людей могут привести к разочарованию и прекращению общения. Певица отметила, что из-за негативного жизненного опыта она начала с большей эмпатией подходить к общению.

«Я научилась воспринимать людей такими, какие они есть. Стала более хладнокровной», — уточнила она.

Актриса Нонна Гришаева, исполнившая роль Людмилы Васнецовой в ситкоме «Папины дочки» и его последующем продолжении, до этого рассказала о многолетней дружбе с коллегой по шоу Лизой Арзамасовой. Гришаева также вспомнила, что не сразу поверила в новость о съемках продолжения сериала «Папины дочки».