В Госдуме возмутились из-за заработка рэпера-иноагента Noize MC* в России

Депутаты Госдумы направили жалобу на рэпера Noize MC*, который продолжает зарабатывать РФ, при этом покинув страну и поддерживая Украину. Об этом в четверг, 3 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

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Зарабатывает музыкант благодаря отчислениям со стриминговых сервисов, на которых можно послушать песни артиста. Сам Noize MC* на своих концертах выступает с лозунгами в поддержку Украины и носит футболки с символикой «Азова»**.

— Знаю, что в Роскомнадзор уже направлено обращение, уверен, коллеги там внимательно к нему отнесутся, со своей стороны тоже обращу внимание. И напоминаю, что с 1 марта любые доходы иноагентов должны зачисляться на специальный счет, которым они не могут распоряжаться до снятия иноагентского статуса, — цитирует депутата Госдумы Сергея Боярского Telegram-канал Shot.

27 марта в музыкальном сервисе «Яндекс Музыка» к ряду песен рэп-исполнителя ограничили доступ в связи с распространением недостоверной общественно значимой информации.

В феврале Таганский районный суд Москвы оштрафовал артиста за нарушение порядка деятельности иностранного агента на сумму в размере 45 тысяч рублей. Также его требовали внести в список террористов и экстремистов на фоне появления певца на сцене в футболке с символикой украинского национального батальона.

*Признан иностранным агентом на территории России.

**Организация признана террористической и запрещена на территории России.