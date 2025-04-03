Появилось видео квартиры, где будет жить Ефремов после выхода из колонии

В квартире актера Михаила Ефремова, куда он, вероятно, приедет уже 9 апреля, активно делают ремонт. Об этом сообщает «360» в своем Telegram-канале.

С журналистами пообщалась дочь артиста Вера Ефремова. Они отправились в дом, в котором, как ожидается, будет проживать актер, но им сообщили, что заходить в квартиру запрещено.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.

Как писало ранее издание Life, пока Ефремов отбывал срок, умер и оставил наследство в виде двух квартир его дядя по материнской линии, концертмейстер Александр Покровский. Одна из квартир - пятикомнатные апартаменты в знаменитом Доме Наркомлеса на улице Тверской, она оценивается в 88 миллионов рублей.

Также Ефремову принадлежат квартира площадью почти 150 квадратов в доходном доме Германа Бройдо, недалеко от Арбата, квартира в кооперативной «брежневке» на Никитском бульваре, а также двушка ценой около 55 миллионов рублей в конструктивистском доме на Ростовской набережной. У актера есть и несколько домов, в том числе в Юрмале.