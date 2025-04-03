Российская песня Homay попала в Top-7 мирового сервиса Shazam, опередив Леди Гагу

Новый сингл молодой группы Ay Yola из Уфы впервые попал в мировые хит-парады. И продолжил их нынешние тренды - слушать и ценить танцевальную этническую музыку разных народов мира.

Песня Homay и вправду очень хороша - в ней сочетаются удалые и задорные dance-ритмы, колоритные электронные тембры, кураж исполнения. А в неспешных медитативных проигрышах - и привольное дыхание башкирских степей. Причем, помимо компьютерного саунда, в треке есть и звучание народных инструментов, и эпизодическое появление горлового пения. И влекущий контраст хрупкого девичьего вокала и грубоватого, хриплого мужского, порой прорывающегося будто сквозь радиопомехи.

В целом, этот трек - отменная музыкальная и продюсерская работа. Под Homay можно и танцевать, и взбадриваться, и с интересом разбирать каждый его звук и такт, будто увлекательный и загадочный музыкальный кроссворд. Но слушатели ныне и любят такие вот экзотические, небанальные и нескучные этнические песни-загадки.

Поэтому не удивительно, что эта песня, исполненная, кстати, на башкирском, опередила в мировом хит-параде даже новый лид-сингл Леди Гага Abracadabra, исполненный на уже традиционном для поп-музыки английском языке.

Да и не только Homay, но и весь дебютный альбом этой уфимской группы, получивший название "Урал-Батыр", очень интересен и притягателен. Башкирский эпос, метафоричность, креативная электроника, следование танцевальной моде - все здесь выдержано и соединено в притягательных, точных пропорциях.

Поэтому, возможно, в мировых хит-парадах появятся и другие песни этого этно-поп трио, где поет Адель Шайхитдинова.

Кстати

Группа Ay Yola была основана только в прошлом году. В нее входят папа и дочь Шайхитдиновы: соответственно, Руслан и Адель. А также Ринат Рамазанов, попутно поющий и играющий в этническом ансамбле "Аргымак". Дебютный альбом "Урал-Батыр" трио записывало по нынешним временам очень долго - почти 10 месяцев. Может, и потому он оказался столь впечатляющим и музыкальным - щедрым на аранжировки, тембры и идеи.

Между тем

В декабре 2023 года в хит-параде Shazam появилась и еще одна этническая песня из России. Она называлась "Пыяла", а ее на татарском языке исполнил дуэт "Аигел".

Причем, "Пыяла", прозвучавшая в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", дебютировала сразу на первой строчке мирового чарта этого музыкального сервиса.