Представитель Безрукова отреагировала на обвинения артиста в браконьерстве

Народный артист России Сергей Безруков ловил рыбу в Ростовской области еще до вступления в силу запрета. Как сообщает aif.ru, об этом заявила его пресс-секретарь Лиана Хусаинова.

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По ее словам, Безруков посетил спортивную рыбалку в одном из частных прудовых хозяйств в Ростовской области. Сам пост был опубликован позже.

«Поэтому никаких нарушений закона не было», — пояснила ситуацию Хусаинова.

Напомним, что актер похвастался в соцсетях своим уловом — на опубликованном снимке он держит двухкилограммовую щуку.

«Ростов между спектаклями порадовал! Сходили на спортивную рыбалку. Спасибо, Дон-Батюшка», — написал он.

В комментариях часть пользователей заявила, что таким образом Безруков мог нарушить закон. Нерестовый запрет на вылов щуки в Ростовской области в 2025 году действует с 15 января по 15 апреля. Напомним, что ранее пользователи обвинили артиста в браконьерстве.