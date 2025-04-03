Джастин Бибер высмеял помолвку Селены Гомес и Бенни Бланко

Певец Джастин Бибер высмеял помолвку актрисы Селены Гомес и ее возлюбленного Бенни Бланко. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Джастин Бибер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) мем, где персонаж Голлум из фильма «Властелин колец» с восхищением рассматривает золотое кольцо. Изображение сопровождалось надписью: «Девушки в соцсетях после того, как обручатся». Интернет-пользователи посчитали, что таким образом певец уколол бывшую возлюбленную Селену Гомес, которая выложила фото с кольцом после помолвки.

Селена Гомес встречалась с певцом Джастином Бибером с 2010 по 2018 год. Знаменитости несколько раз расставались и сходились.

12 декабря певица объявила о помолвке с музыкальным продюсером Бенни Бланко. Она выложила в Instagram фото с кольцом, которое ей подарил возлюбленный. Его украшает массивный бриллиант в огранке «маркиз».

Джастин Бибер состоит в браке с моделью и бизнесвумен Хейли Бибер. В августе прошлого года звезды впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.