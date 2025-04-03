Известный российский телеведущий Андрей Малахов раскрыл секрет своей молодости.

В своих социальных сетях он написал, что всё дело в систематическом утреннем и вечернем уходе за лицом. При этом там же Малахов опубликовал фотографию, на которой ведущий выглядит явно посвежевшим, передаёт NEWS.ru.

Отмечается, что снимок сделан на камеру мобильного телефона через зеркало. На нём телеведущий запечатлен в своих фирменных очках и тёмно-синем халате.

«Систематический уход утром и вечером!», – сопровождает фотографию подпись, сделанная Малаховым.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Малахов рассказал, что его отличает от мужа Аллы Пугачёвой.