Андрей Малахов раскрыл секрет своей молодости

Телеведущий Андрей Малахов назвал секретом своей молодой внешности систематический утренний и вечерний уход — соответствующую запись он опубликовал в сторис на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии предстал довольно посвежевший шоумен.

© Телеканал "Россия"

Снимок сделан на камеру мобильного телефона через зеркало. На нем известный телеведущий запечатлен в своих фирменных очках и темно-синем халате. Цвет чехла его смартфона — под стать халату, столь же темно-синий. Судя по освещению, изображение сделано в темное время суток.

Систематический уход утром и вечером! — сопровождает фотографию подпись.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что не жалеет об уходе телеведущего Андрея Малахова на канал «Россия 1». При этом на соответствующий вопрос он ответил, процитировав строчку из композиции рок-группы Nautilus Pompilius: «Спасибо, что ты ушла», — и добавив, что иногда люди перерастают телеканал, на котором работают, а иногда, наоборот, телеканалы перерастают своих ведущих. Андрей Малахов ушел с Первого канала 21 августа 2017 года.

Телеведущий Андрей Малахов столкнулся с серьезным обвинением из-за своего шоу — дело намерены передать в суд

Ранее сообщалось, что венесуэльские женщины лидируют по количеству титулов в конкурсах красоты из-за особого подхода к образу жизни. Секрет их потрясающей внешности заключается в питании, имбирных напитках и минималистичном подходе к уходу и косметике.