Появились новые подробности о состоянии Паши Техника

Менеджер рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) Марк Флинк прилетел в Таиланд с 20 килограммами лекарств для музыканта. Об этом рассказал проект «Выжившие» в Telegram-канале.

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По их словам, состояние Ивлева остается тяжелым, однако есть и «хорошие новости». Сейчас тайские врачи стали учитывать рекомендации российского специалиста, ранее прилетевшего в страну, и менять лечение.

Напомним, что рэпера госпитализировали в Таиланде на прошлой неделе. По словам знакомых, Технику стало плохо за несколько дней до попадания в больницу — предположительно, это связано с отравлением наркотическими веществами. Ивлев находится в коме, у него тяжелое поражение легких — кровь насыщают кислородом с помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).