Пугачева пропустила день рождения единственной внучки

30 марта дочке Кристины Орбакайте от бизнесмена Михаила Земцова Клавдии исполнилось 13 лет. Заслуженная артистка России устроила для наследницы праздник — семья отправилась с друзьями девочки в боулинг.

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На праздник певица и ее муж позвали самых близких «майамских друзей». Супруги специально приехали пораньше в боулинг, чтобы украсить все к приезду именинницы.

Клавдия надела в честь своего дня рождения тиару принцессы. Образ она выбрала повседневный — темно-синюю майку и светлые джинсы. Когда все гости насладились игрой, девочке вынесли торт со свечами. Десерт специально украсили в стиле диско, который обожает дочь исполнительницы хита «Май».

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Среди гостей не было звездной бабушки — Аллы Пугачевой. Примадонна, судя по всему, немного расстроилась, что не увидела внучку лично в такой важный день.

«Душой были с вами», — написала она под постом Кристины.

Первого сына, Никиту, Орбакайте родила, когда встречалась с Владимиром Пресняковым. Затем знаменитость стала мамой сына Дени, его отец — бизнесмен Руслан Байсаров. В 2005 году артистка вышла замуж за Михаила Земцова, в 2012 году у них появилась на свет дочь Клавдия.

Недавно певица вместе с супругом и дочерью побывала в Вене. Туда семья отправилась на весенних каникулах.