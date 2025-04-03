Умер актер Тоти Силиберто, звезда сериала "Цыганская кровь"

Ушел из жизни Сальвадор Максимино "Тоти" Силиберто, аргентинский комик, актер театра, кино и телевидения. В мае ему могло исполниться 64 года.

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Как пишет La Nacion, Тоти, который ранее не скрывал, что имел проблемы с наркотиками, был экстренно госпитализирован и умер в больнице от остановки сердца.

Информацию подтверждают коллеги артиста.

Силиберто родился в 1961 году в Буэнос-Айресе. Профессиональную карьеру начал в 1980-х. В портфолио - серьезные театральные работы (актер играл, в частности, в "Гамлете") и несколько десятков фильмов и телешоу.

Среди них - "мыльная опера" "Цыганская кровь", "Воспитывая Нину", "Ублюдки", "Без ума от тебя", "Попытка жить".