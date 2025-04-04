В день рождения Нагиева коллега рассказал об особенностях Дмитрия

Дмитрий Нагиев принимает поздравления: сегодня ему исполнилось 58 лет. Поклонники уже написали большое количество приятных слов артисту в день рождения. Коллеги также звонят и пишут сообщения имениннику.

© Московский Комсомолец

Звезда сериалов «СеняФедя», «Кухня» Михаил Тарабукин сыграл с Нагиевым далеко не в одном проекте. И, конечно, он как никто знает, есть ли у одного из самых популярных актёров России звездная болезнь или нет. Об этом он по секрету рассказал «МК».

«Дмитрий - твёрдый мегапрофессионал. А вот звёздная болезнь, вот это всё… Я не врач, не знаю, откуда там у него сыпятся звёзды, - смеется Михаил. – На самом деле, если кроме шуток, я с таким не сталкивался. Дмитрий Владимирович - чудесный партнёр. Неудобный иногда, но, знаете, он же как волна: рядом с ним серфить надо. Это, кстати говоря, очень закаляет профессионально. Быть партнёром по кадру Дмитрия Нагиева — это непросто. Дмитрий Владимирович испытывает на прочность, это его особенность, но мы его за это и любим, в том числе».

Напомним, что официально Нагиев не женат, но у него есть два сына и дочь. О существовании дочки Дмитрий пока не рассказывает прессе, но все всё равно знают, а вот о младшем сыне, которому в этом году 16 лет, актёр недавно поведал прессе. Кстати, братья друг с другом знакомы и даже общаются.