Зейналова рассказала о борьбе с диагнозом дочки

Телеведущая Светлана Зейналова рассказала о жизни с диагнозом 16-летней дочки. Светлана поделилась откровением в соцсети.

У дочки Светланы выявили аутизм при рождении. По словам знаменитости, ей говорили, что Александра «не поддается обучению». Однако на сегодняшний день она владеет английским, китайским и готовится к сдаче ГИА. Звездная мама заявила, что каждый день ее наследница совершает маленький подвиг.

«Наша жизнь не такая, как у всех, она странная, сложная и заставляет нас каждый день совершать маленький, но подвиг над собой. Мы уже к этому привыкли. Когда-то нам ставили диагноз «обучению не поддается», а сейчас мы готовимся к сдаче ГИА, и Саша владеет английским и китайским», — рассказала она.

Светлана добавила, что всегда верила в свою дочь. Затем Александра взяла камеру из рук матери и рассказала о себе. Как выяснилось, подросток мечтает стать дизайнером и уделяет много времени учебе.

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