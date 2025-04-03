В Сети обсуждают новое фото 87-летнего Адриано Челентано

Актёра практически не узнать на новых кадрах. Адриано Челентано сейчас редко появляется на публике, поэтому для поклонников стала большим сюрпризом новая фотография с их кумиром. Для кадра 87-летний Челентано позировал, сидя в машине.

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В чертах мужчины на снимке действительно всё ещё узнаётся статный красавец, который в своё время покорил всех женщин планеты. Сейчас же Челентано большую часть времени проводит в уединении, общаясь с семьёй и наслаждаясь пенсией.

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«Даже с сединой и глубокими морщинами он остаётся крутым», «До сих пор красавчик», «Настоящая легенда», «В глазах всё равно читается тот самый Челентано», «Не могу поверить, что это он», — написали пользователи Сети под фотографией актёра, опубликованной в социальных сетях.

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