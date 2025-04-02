Крид рассказал, что в его Lamborghini Urus врезался таксист «под чем-то»

Российский певец, рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) рассказал, что в его Lamborghini Urus врезался таксист «под чем-то». Он добавил, что в аварии никто не пострадал, пишет Ura.ru.

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Инцидент произошел в среду, 2 апреля. Таксист, предположительно находившийся под воздействием запрещенных веществ, разогнался и на полной скорости врезался в стоявший на светофоре Lamborghini Urus стоимостью 30 млн рублей, принадлежащий певцу.

«Видимо, таксист был под чем-то, как сказали пассажиры, которые были внутри салона в момент того, как он разогнался и врезался в стоящую на светофоре Ламбу. Чтобы вы понимали силу удара, у него дверь деформировалась так, что он выйти не смог. Ну сотрудники [ГАИ] его забрали, дальше видно будет», — пояснил Крид.

Певец на фоне ДТП призвал своих подписчиков к осторожности на дорогах и внимательности при выборе такси.

Рэпер заметил, что «Ламбу жалко и чинить долго». Самое главное в этой ситуации, добавил он, что никто не пострадал.