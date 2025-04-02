Ким Кардашьян раскритиковали за «искусственную» картошку фри

Бизнесвумен Ким Кардашьян раскритиковали за искусственную еду в рекламе.

Об этом написал стилист Алеко Надирян в Telegram-канале.

«Либо я болею, поэтому нет аппетита, либо еда в кампейне с флагманом Skims, который открылся сегодня, выглядит невкусно. Будто искусственная.— А пользователи в интернете жалуются на цены: блинчики без начинки за 1500 рублей, бургер за 1800 руб., картошка фри 700 руб., тост с шоколадной пастой и бананом за 2100 руб. А ПП позиций в меню нет. Дорогие и некрасивые блюда будут доступны до 6 апреля», — написал стилист.

У Ким Кардашьян есть четверо детей от американского рэпера и дизайнера Канье Уэста: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

До этого Канье Уэста раскритиковали за то, что он «бросил» детей на фоне пожаров в Калифорнии. Издание Daily Mail писало, что рэпер не видел наследников в течение 118 дней. В последний раз они встречались в сентябре 2024 года, когда выступали вместе на прослушивании Vultures 2 в Хайкоу, Китай.