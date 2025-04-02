Дочь Панина* рассказала шокирующие подробности жизни с отцом

17-летняя Анна Панина, дочь скандального актера Алексея Панина*, оказалась в эпицентре нового скандала, сообщает РИА Новости. В сети появилось видео, где несовершеннолетняя девушка управляет автомобилем без прав, а её отец, сидя на пассажирском сиденье, радостно комментирует: «Теперь можно пить пиво, и будет тебя ребенок возить».

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Но это лишь верхушка айсберга. Панин* давно шокирует публику своими методами воспитания. Он открыто заявляет, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы ходить перед дочерью без одежды, принципиально посещает только нудистские пляжи («Голым приятнее!»), с 2022 года скитается с дочерью по разным странам, лишая её стабильности.

«Мне не хватает примкнуться куда-то. У нас жизнь на иголках», — признаётся Анна.

Несмотря на травлю со стороны одноклассников из-за скандальных видео отца и предупреждения психологов о последствиях такого воспитания, девушка продолжает защищать Панина*: «Нет такого, что я его стыжусь… по мне все нормально».

Особую боль ей причиняет алкогольная зависимость отца: «Когда он выпивает — это немного другой человек… Он пытается убежать от себя». Специалисты бьют тревогу: постоянные переезды, изоляция от матери и нормализация девиантного поведения могут нанести непоправимый вред психике подростка.

*Алексей Панин признан иностранным агентом на территории РФ и внесен в список экстремистов и террористов.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.