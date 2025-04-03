Девушка рэпера Тимати Валентина снялась в комбинезоне с глубоким декольте

Возлюбленная рэпера Тимати, Валентина Иванова, снялась с полуобнаженной грудью. Модель опубликовала видео в Instagram. Валентина Иванова стояла перед камерой в черном спортивном комбинезоне с глубоким декольте, обнажающим грудь. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Девушка Тимати позировала с распущенными волосами и без косметики. Рэпер ни разу не был женат, однако у него есть двое детей от прошлых отношений. В 2014 году у Тимати родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогерши Анастасии Решетовой. 22 декабря 2024-го исполнитель спровоцировал слухи о свадьбе. Артист опубликовал видео, сделанные нейросетью, в которых показывают унитазы на фоне различных пейзажей – в горах, на море, в Арктике, каньоне и джунглях. Тимати пошутил, что его жена считает такой вид отдыха наиболее подходящим для него. Интернет-пользователи посчитали, что артист намекнул на свадьбу с Валентиной Ивановой. Однако вскоре мать рэпера Симона Юнусова опровергла домыслы поклонников.