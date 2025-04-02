У известного актера слетели штаны на ток-шоу

Популярный американский актер и музыкант Джек Блэк потерял штаны, когда выходил на сцену, чтобы поприветствовать ведущего ток-шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» Джимми Фэллона. Запись выпуска доступна на YouTube-канале.

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Актер вышел к зрителям, играя на электрогитаре, но, поднимаясь по ступенькам, потерял штаны, продемонстрировав публике свои красно-черные боксеры. Блэк не растерялся, обнял Фэллона и подтянул брюки, а затем станцевал для зрителей, которые приветствовали его овациями.

«Ты приносишь жар! Ты приносишь энергию!» — сказал телеведущий, обращаясь к Блэку. «Я не взял с собой ремень. Это вот то, что я не принес. Прошу прощения», — пошутил в ответ музыкант.

Во время интервью с Фэллоном Блэк вспомнил свои предыдущие выступления на SNL в 2002, 2003 и 2005 годах. Они также посмотрели видео с одной из первых актерских работ Блэка — рекламы видеоигры, в которой он снялся в детстве.

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