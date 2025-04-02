Березин рассказал, что ждет Азизу после скандала с Кудрявцевой

Владимир Березин следил за шоу «Суперстар», который закончился скандальной разборкой между Азизой и Лерой Кудрявцевой. Лера обвинила певицу в том, что та послала ей смс-сообщение в три часа ночи, попросив не гневить Бога. Березин признался корреспондентам «МК»: скандал отразится на дальнейшей карьере исполнительницы хитов «Все или ничего» и «Милый мой, твоя улыбка».

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- Я люблю Азочку давно и всегда ей говорил, что она – крутая и лучшая, - говорит Владимир Александрович. - Когда она произносила в концертах, что ее редко приглашают на телевидение, я предрекал: «Подожди, дождешься: отбоя не будет от приглашений!». Азиза – артистка от Бога. Какое счастье, что она на проекте имела возможность проявить себя.

При этом Березин считает: показывать скандальный спич Леры Кудрявцевой в финале программы не стоило, чтобы не портить зрителям настроение. Все-таки телевизионный конкурс — праздник музыки.

- Я не люблю разборок на экране: для этого существуют другие передачи, «кровавые», - объясняет Березин. – Но каждый отвечает сам перед Богом и людьми. Я знаю Азизу и понимаю, с каким достоинством она сможет через это перешагнуть. Хотя я и не очень люблю это утверждение. Но на заре нашей карьеры нас учили, что любой скандал – это хорошая реклама. Многое забудется, а образы, которые она создавала на протяжении этих девяти недель, останутся. Я уверен, что после участия в шоу Азиза станет еще более востребованной. У нее появится еще больше концертов и выступлений. Я от всей души ей этого желаю. Люди Азу обожают: это можно увидеть в комментариях.

К слову, Лере Кудрявцевой, которую захейтили после выпада в сторону Азизы, Березин советует не принимать народный гнев близко к сердцу.