Вдова Джигарханяна ответила на вопрос об отце первенца

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, вдова легендарного актера Армена Джигарханяна, не пожелала раскрыть имя отца своего первенца, пишут «Аргументы и факты».

Пианистка была замужем за актером Арменом Джигарханяном с 2016 по 2017 год. До того, как заключить официальный брак, знаменитости долгое время состояли в отношениях.

25 марта 2025 года, в день рождения своей мамы, Цымбалюк-Романовская родила здоровую девочку. В СМИ информация о ребенке попала только 1 апреля.

«Я планировала беременность — это естественно, что вас так удивляет? Я же не в космос полетела! Почти каждая женщина хочет иметь ребенка — это нормально. Хотя есть те, у кого такого желания нет, но я к ним не отношусь», — пояснила пианистка.

По ее словам, несколько лет назад ее родители ушли из жизни, она перестала чувствовать себя ребенком, осознала, что хочет завести детей, стать мамой.

Журналисты отметили, что на вопрос о том, кто же отец малышки, вдова Джигарханяна ответила коротко: «Какая разница?».

По данным газеты, Цымбалюк-Романовская с детства профессионально занимается музыкой: получила музыкальное образование по классу фортепиано и закончила музыкальную академию им. Петра Чайковского.

В настоящее время пианистка успешно занимается частным преподаванием, читает лекции. Вплоть до родов она занималась со своими учениками, работала.