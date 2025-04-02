Бабкина отреагировала на новость о появлении улицы в ее честь

Певца Надежда Бабкина заявила, что польщена тем, что в ее честь собираются назвать улицу в родном Ахтубинске, но не собирается «почивать на лаврах» и «бронзоветь». Ее слова приводит «Абзац».

19 марта народной артистке России Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. В администрации родного города певицы – Ахтубинска – рассказали, что в ее честь будет названа улица на территории нового микрорайона, начало строительства которого запланировано на лето этого года.

Артистка призналась, что польщена этим известием, но постарается не «почивать на лаврах, подсчитывая свои звания, награды и ордена».

«Если это случится, постараюсь не «забронзоветь» и остаться той самой Надей Бабкиной, какой меня знают и помнят в Ахтубинске. Улица – это, конечно, хорошо, но работать продолжаем, не сбавляя оборотов. Увековечивание себя я целью жизни не ставила – занималась тем, что нравится, тем, что приносит радость людям», – подчеркнула Надежда Бабкина.

Певица является основателем и руководителем московского государственного академического театра «Русская песня», а также выступает с сольными программами. Она входит в Совет при президенте РФ по делам казачества, занимает пост руководителя «Фонда поддержки деятелей культуры» и благотворительного фонда «Народная певческая культура».