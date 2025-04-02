Не успел P. Diddy отметить недавнюю победу в суде, как очередная неудача уже поджидала его. После того, как суд отклонил один из исков против арестованного рэпера, появился ещё один. Мужчина, обратившийся к правоохранительным органам, заявил, что Дидди изнасиловал его. Случилось это, к всеобщему удивлению, не в девяностых или нулевых, а всего десят лет назад — в 2015-м. Об этом сообщает Page Six.

По словам подавшего иск мужчины, всё случилось на одной масштабных вечеринок Дидди. Рэпер якобы изнасиловал пострадавшего, а затем заставил надеть маску пениса и ходить в ней при остальных гостях. Мужчина утверждает, что это произошло при множестве знаменитостей, включая Jay-Z, Бейонсе и даже баскетболиста Леброна Джеймса.

Он также подтверждает, что музыкальный продюсер действительно способствовал торговле людьми и непосредственно участвовал в ней. Кем именно приходился на момент случившегося пострадавший рэперу, неизвестно.

Издание пишет, что представители Бейонсе и Jay-Z отказались от комментариев. А вот источник из окружения Джеймса высказался по поводу этой информации. Он заявил, что изложенное в иске очевидная ложь, которую нет смысла даже как-либо опровергать. Представители баскетболиста настаивают, что он никогда не был на вечеринках Дидди и не мог стать свидетелем того, что описал мужчина.

Ранее стало известно, как изменился внешний вид P. Diddy за полгода, проведенные в тюрьме. Судебный портрет рэпера смотрите здесь.