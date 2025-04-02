Ван Дамм стал фигурантом дела о торговле детьми

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии. Об этом сообщает Hotnews.

Согласно заявлению, которое подал в Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) адвокат одной из потерпевших, преступления происходили в Каннах. Актера обвиняют в том, что он якобы воспользовался услугами пяти девушек румынского происхождения, которых принуждали к занятию проституцией.

Утверждается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля. Он является главой некоммерческой организации EuroDemos и владеет модельным агентством Kasta Morrely. В 2022 году Боля стал обвиняемым по делу о торговле несовершеннолетними: по версии следователей, с 2000 по 2016 год девушки через EuroDemos и модельное агентство вовлекались в проституцию «с применением психологического принуждения».

На данный момент расследование продолжается. Заявление в отношении Ван Дамма приняли к производству.