«Не просто так». Звукорежиссер объяснил, зачем Пугачева выпустила новые песни

Певица Алла Пугачева никогда ничего не делает просто так. Как сообщает aif.ru, об этом заявил звукорежиссер Игорь Лалетин, комментируя выход новых песен Примадонны.

Пугачева выпустила две новых композиции. Первая получила название «Поцелуй войны». Текст для нее написал Андрей Ордынец — утверждается, что она посвящена событиям Свирско-Петрозаводской наступательной операции лета 1944 года. Текст для второй песни, «Мама», посвящена войне. Слова для нее написала сама артистка. Автором музыки для обеих произведений стал композитор Андрей Мисин.

«Зачем она записала эти песни? Я ж не могу залезть в голову Аллы Борисовны, у нее какие-то свои виды на все это. Ну, по-любому, она так выражает свою какую-то гражданскую позицию. Больше ничего не могу сказать. Она просто так никогда ничего не делала и не делает. Значит, какие-то на это были причины», — прокомментировал их выход Лалетин.

Звукорежиссер не считает, что таким образом артистка пытается готовить себе путь к возвращению в Россию. По мнению Лалетина, сейчас она живет ради детей. При этом он оценил пение Пугачевой в композициях как «актерское исполнение».