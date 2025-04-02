Актеры из «Слова пацана» задолжали около миллиона рублей за чипсы

Актеры сериала «Слово пацана» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач задолжали почти 1 млн рублей логистической компании за перевозку чипсов «Эу, пацан!». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Кадр из сериала

Канал утверждает, что фирма, от имени которой продаются снеки, год назад заказала поставку крупной партии чипсов в торговые сети. Подрядчиком стала компания «Альянслогистик», которая заявила, что организация в результате не оплатила счета. Перевозчик оценил ущерб в 922 тысячи рублей и подал иск в суд.

При этом представитель Кемстача заявил ТАСС, что артист и его коллега Минекаев не имеют задолженностей.

«Неправда, ни Рузиль, ни Леон не имеют к этому отношения», — сказал собеседник агентства

Ранее СМИ сообщили о налоговой задолженности у актера Сергея Бурунова. Утверждалось, что артист оказался должен в бюджет 10 млн 824 тысячи рублей.