Рамзан Кадыров присвоил Пригожину звание

Продюсеру Иосифу Пригожину присвоили почетное звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал глава региона Рамзан Кадыров.

Пригожина наградили за «личные заслуги в развитии отечественной культуры и искусства», а также за «многолетнюю творческую деятельность, получившую широкую известность и общественное признание».

Напомним, что это не первый раз, когда продюсера отмечают за заслуги в Чечне. В 2019 году он получил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Тогда его отметили «за заслуги в развитии культуры и искусства, деятельность, получившую широкую известность и общественную признательность». В том же году Пригожин получил премию телеканала «МУЗ-ТВ» в номинации «Лучший продюсер десятилетия».