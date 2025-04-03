Названа причина разлада между Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купером

Названа причина разлада между американскими актерами Леонардо Ди Каприо и Брэдли Купером. Об этом сообщает Radar Online.

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По словам инсайдеров, артисты перестали приятельствовать из-за модели Джиджи Хадид, которая в настоящее время встречается с Купером, а ранее состояла в отношениях с Ди Каприо. Отмечается, что роман с последним — больная тема для манекенщицы, и ее нынешний избранник поступился дружбой ради возлюбленной.

«Брэдли не дружит с Лео из уважения к Джиджи — именно из-за нее он счел нужным порвать с Ди Каприо. (...) Брэдли и Лео были как братья, но Купер считает, что Лео плохо обращался с Джиджи, и это добавляет холодности», — заявил источник.

В то же время собеседник издания предположил, что Купер скучает по другу. Однако в настоящее время Ди Каприо также недоволен бывшим приятелем. «Купер нарушил "кодекс братана". То есть он поставил роман с Джиджи выше дружбы с Лео, в то время как мужская дружба должна стоять превыше всего», — пояснил инсайдер.

В январе были раскрыты подробности о помолвке Джиджи Хадид и Брэдли Купера.