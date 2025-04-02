В России возникли серьезные вопросы к двум новым песням Пугачевой

Песню «Мама» советской и российской певицы Аллы Пугачевой нужно проверить на дискредитацию СВО, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, композиция написана по западным методичкам и не имеет отношения к патриотизму.

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Мы считаем это (песню «Мама». — NEWS.ru) дискредитацией специальной военной операции. Надо, чтобы эксперты МВД или Министерства юстиции оценили и дали оценку, а не частные организации. Мы сегодня подготовим ряд обращений на дискредитацию ВС России. Пугачева точно выполняет западную повестку, даже не обсуждается. Она якобы зашла с патриотической повесткой, но никакого патриотизма тут нет, это западные методички, — рассказал Бородин.

Собеседник отметил, что обратится к Генеральную прокуратуру с соответствующей просьбой. Он подчеркнул, что не стоит делать поспешных выводов у нужно дождаться результатов экспертизы.

Мы сегодня обратимся в Генпрокуратуру, чтобы она дала поручение МВД России дать оценку этой песне. Преждевременно говорить не будем, но если экспертиза покажет дискредитацию, то Пугачеву привлекут к ответственности за дискредитацию, — подытожил Бородин.

Ранее Пугачева представила официальный релиз двух песен о войне на YouTube 1 апреля. Два дня назад композиции оказались слиты в соцсети «ВКонтакте», однако позднее были удалены. Первая песня называется «Мама» и представляет собой диалог матери и сына, который погиб на войне.