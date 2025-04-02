Никита Пресняков экстренно отремонтировал дачу Пугачевой

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отремонтировал дачу бабушки на берегу Истринского водохранилища в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Shot, за счет этого знаменитости хотят быстрее ее продать.

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По словам риелторов, объектом, который записан на Никиту Преснякова, почти никто не интересуется. Потенциальных покупателей отпугивают скандальная слава владелицы, а также отсутствие централизованной канализации — в усадьбе установлен септик. Некоторое время дачу пытались сдавать за 2 млн рублей в месяц, однако желающих не нашлось.

В марте 2025 года особняк снова выставили на продажу — за 152 млн рублей. Перед этим в доме площадью 760 квадратных метров сделали ремонт: починили полы, лестницы и стены. Сейчас на даче Пугачевой постоянно живет смотрительница за усадьбой. При желании новых хозяев домработница может остаться: за 90 тысяч рублей в месяц она будет стирать и готовить.