Американский актер Вэл Килмер скончался в возрасте 65 лет, сообщает The New York Times (NYT).

По информации издания, актер умер во вторник в Лос-Анджелесе. Как рассказала его дочь Мерседес Килмер, причиной смерти стала пневмония. Также у актера диагностировали рак горла в 2014 году, но его удалось вылечить.

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Килмер сыграл во множестве фильмов. Впервые он появился на экранах в 1984 году в комедии «Совершенно секретно!». В 1991 году Килмер исполнил роль рок-певца Джима Моррисона в фильме-биографии Оливера Стоуна «Дорз». В 1995 году он предстал на экранах в роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда», получив за роль первый крупный гонорар в размере $7 млн.

До этого издание The Variety сообщало, что на Гавайях скончался 90-летний американский актер Ричард Чемберлен, известный по ролям в сериалах «Сегун» и «Поющие в терновнике».

Ранее умер актер из «Основного инстинкта».