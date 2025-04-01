Нагиев впервые рассказал о внебрачном сыне

Актер Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своем младшем, внебрачном сыне Марке. В интервью «Собаке.ru» он признался, что постоянно спорит с ним.

Напомним, что официально у Нагиева есть только один сын — Кирилл Нагиев — от экс-супруги Алисы Шер. Слухи же о внебрачном ребенке актера появились в марте 2024 года. Сообщалось, что матерью мальчика является одна из бывших возлюбленных Нагиева — ведущая Наталия Коваленко. Также указывалось, что Марк Нагиев живет и учится в Санкт-Петербурге. Единственный раз, когда актер упоминал кого-то по имени Марк в публичном пространстве, был три года назад. Тогда в шоу «Голос» на «Первом канале» он передал ему поздравления.

«Я все время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам», — признался Нагиев.

По словам актера, эти картины он советует смотреть и ему.

«Я говорю: "Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахожусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тяжести, просто не хочу. Я уже там был. Я сделал следующий шаг оттуда к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо"», — поделился Нагиев.

Личность матери внебрачного сына актер не раскрыл.