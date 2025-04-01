Французский актер Жерар Депардье, обвиняемый в сексуальных домогательствах, собрался переехать из Франции в Россию.

Сообщается, что артист уже начал приобщаться к русской культуре: Депардье заказал себе матрешек и книги русских классиков. Личный повар начал готовить актеру блюда русской кухни, в особенности Жерару нравятся блины и борщ.

Также Жерар Депардье начал учить русский язык, так как планирует сниматься в российском кино. Пока в лексиконе актера всего два слова: «женщина» и «люблю». Французский актер поручил своему агенту связаться с местными режиссерами в ожидании интересных предложений, сообщает Metro.

25 марта Жерар Депардье, обвиняемый в сексуальном насилии, впервые дал показания на судебном процессе в Париже. Артист признал, что иногда позволял себе вульгарные выражения и однажды якобы случайно схватил одну из предполагаемых потерпевших за бедра. По словам Депардье, он осознает, что его поведение может показаться грубым, и связывает это со своей «русской натурой».

29 апреля 2024 года Жерара Депардье заключили под стражу по обвинению в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый эпизод случился в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы». Второй инцидент случился в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». По словам заявительницы, Депардье домогался ее при подготовке к съемкам.