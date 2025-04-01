Рэпер Птаха: до проблем со здоровьем Пашу Техника довели антидепрессанты

Проблемы со здоровьем у рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) могли появиться на фоне чрезмерного употребления антидепрессантов, предположил в разговоре с News.ru рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев).

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Музыкант в настоящее время находится на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) в одной из больниц Таиланда. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

«Откуда у него здоровье? Столько проблем со здоровьем. Это все вещества. Антидепрессанты, вот и проблемы со здоровьем, перебарщивание с их употреблением, наверно. Это уже второй раз, когда он в таком состоянии. В прошлый раз поменьше было», — отметил Птаха.

Рэпер выразил надежду, что Паша придет в себя, выздоровеет и сможет «перебороть ту историю», в которую попал.

Ранее близкие рэпера выдвинули несколько версий, объясняющих его состояние. В частности, его бывшая жена Ева Карицкая предположила, что экс-супруга лечат «не теми антибиотиками», а пианист Лука Сафронов предположил, что Паша Техник мог отравиться в Таиланде сосисками.

Кроме того, его менеджер заявил, что исполнитель мог употребить излишнее количество запретных веществ на вечеринке в Таиланде.