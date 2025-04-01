Жителей Германии разозлил концерт Галкина*

Юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) анонсировал весенние выступления в Германии, но немецкая публика встретила эту новость негативно.

Жители считают, что его шоу рассчитано исключительно на определенную аудиторию — украинских беженцев и русскоязычных эмигрантов.

«Твой поезд уже ушел. Зачем тебе сюда приезжать?» — пишут пользователи в комментариях, которые приводит «Царьград».

Пользователи считают, что супругу Аллы Пугачевой сейчас не время развлекать зрителей в Германии, в стране и без того хватает проблем.

«Парадокс в том, что „они“ будут покупать билеты на наши деньги, которые получают от государства,» — замечает «Nadiya E».

Немцы так же иронизируют над его перевоплощением, считая, что его знание немецкого языка не делает артиста своим. В соцсетях они также возмущаются, ведь билеты на концерт купят те, кто живет на пособия, а значит, расходы в итоге лягут на немецких налогоплательщиков.

Пугачева и Галкин* попали в беду в Израиле

Напомним, Галкин уехал из России в феврале 2022 года и с тех пор регулярно выступает перед публикой за рубежом. Артист часто включает в программу шутки о российской политике, однако опасаясь правовых последствий, запрещает любую видеосъемку на своих концертах

*Максим Галкин признан иноагентом