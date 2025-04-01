Дочь Владимира Меньшова рассказала о потере друзей из-за политических разногласий

Единственная дочь заслуженного артиста Владимира Меньшова Юлия рассказала о потере нескольких друзей из-за политических разногласий. Ее слова приводит KP.RU.

Артистка не стала раскрывать их имена.

«Кто знает, не знаю. Может, часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться», — сказала она.

Ранее стало известно, что группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах.