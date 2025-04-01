Бывшая жена Армена Джигарханяна в 46 лет родила первенца

Российская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская во вторник, 1 апреля, родила первенца. Она не стала раскрывать имя отца ребенка и заявила, что устроила все так, чтобы ни с кем не делить девочку.

Артистка тщательно скрывала свою беременность от общественности.

— Я не хотела делать из этого шоу, мне хватило шумихи и кривотолков во время развода с (советским, российским и армянским актером Арменом — прим. «ВМ») Джигарханяном. Поэтому очень благодарна врачам <...> и немногочисленным друзьям, которые знали про беременность, за то, что эта информация никуда не попала и пресса меня не атаковала, — заявила Цымбалюк-Романовская.

Она отметила, что за год исполнила две своих давних мечты — переезд в новую квартиру, в которой она сделала ремонт по своему вкусу, и рождение дочери. Ее вес составил 3740 граммов, а рост — 53 сантиметра, передают Дни.ру.

21 ноября 2024 года звезда Comedy Woman Марина Федункив и ее муж, итальянский бизнесмен Стефано Маджи, впервые стали родителями. О беременности Федункив стало известно еще в августе во время съемок нового шоу ТНТ «Первые на деревне».