Сбежавшая из-за СВО Пугачева записала две песни о войне и сразу удалила их из сети

Певица Алла Пугачева, уехавшая из России после начала украинского конфликта, записала две песни о Великой Отечественной войне — «Мама» и «Поцелуй войны». Однако позже она удалила их из сети, поклонников попросили дождаться официального релиза. При этом некоторые пользователи уже успели послушать композиции и разобрать их на цитаты. Политики и продюсеры высказались неоднозначно о таком направлении в творчестве Примадонны — кто-то считает, что новые песни Пугачевой писал искусственный интеллект, кто-то до сих пор припоминает отрицательные высказывания певицы об РФ после ее отъезда из страны. О чем новые песни Пугачевой, кто их автор и как на них отреагировали в общественных и профессиональных кругах — в материале URA.RU.

Две песни о войне

В интернете появились тексты композиций «Мама» и «Поцелуй войны». Так, первая песня включает в себя два монолога: один принадлежит матери, потерявшей сына в ходе боевых действий, а другой — самому сыну, павшему на войне. Алла Пугачева исполняет обе эти роли. Эта песня не столько исполнена, сколько «проговорена» с характерной для Примадонны глубиной и акцентами. Автором музыки является композитор Андрей Мисин, ранее уже работавший с артисткой. Поклонники уже успели разобрать новые композиции на цитаты.

"Ты далеко, далеко, мне без тебя нелегко, мне без тебя, сын, невмочь. — Мам, для тебя я живой, слышишь", — поет Пугачева в песне.

Песня «Поцелуй войны» посвящена Свирско-Петрозаводской наступательной операции, проходившей летом 1944 года. Эта операция ознаменовалась успешным прорывом обороны финских войск советскими солдатами. Автор музыки к этой композиции — Андрей Мисин. Текст песни написал поэт Андрей Ордынец. В январе 2025 года на youtube-канале «Творчество Андрея Мисина» было размещено мужское исполнение песни «Поцелуй войны».

"Кого любит война, тех целует она. Или миной стальной, или пулей шальной", — поется в композиции.

Поклонники в восторге

Певица отовсюду удалила свои новые песни до официального релиза. В сообществе «Алла Пугачева — Видеоархив» в соцсети «ВКонтакте» появилась соответствующая надпись: «песня удалена до официального релиза. Следите за анонсами». Именно в этой группе изначально появились новые треки певицы.

В свою очередь, фанаты, успевшие послушать песни, написали в комментариях слова благодарности артистке. Одни говорили, что творчество Пугачевой актуально во все времена, другие — что исполнение и текст композиций тронули до слез и мурашек.

Фейк или искусственный интеллект

Новые песни Пугачевой похожи на фейк или работу ИИ

Звукорежиссер и один из основателей студии «Салам» Игорь Лалетин выразил сомнение относительно подлинности песен Аллы Пугачевой, посвященных войне. В интервью aif.ru он предположил, что трек мог быть создан с использованием искусственного интеллекта (ИИ) или является фейком. Звукорежиссер не верит, что певица могла выбрать подобную тематику для своего творчества.

Пугачева сотрудничала со студией «Салам» с 1994 года, за это время были записаны такие треки, как «Позови меня с собой», «Настоящий полковник» и «Примадонна». Если запись действительно имела место, то наша студия к этому не причастна, подытожил Игорь Лалетин.

Песни Пугачевой о патриотизме не отменяют ее прошлых слов о России

Вклад Примадонны в развитие советской эстрады значителен, благодаря своему таланту и харизме, она завоевала любовь и признание в своей стране. Однако после того, как артистка переехала из России, ее отношение к родине изменилось, считает депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев. По его словам, россияне с недоумением и разочарованием восприняли изменение поведения певицы после ее отъезда. Пугачева, когда-то считавшаяся символом российской эстрады, своими действиями стремится отдалиться от страны и ее жителей.

В Госдуме прокомментировали песню Пугачевой о войне

Трудно определить, какие мотивы движут ей сейчас, отметил депутат. Конечно, патриотические песни предпочтительнее антироссийских высказываний в соцсетях, однако важно, чтобы все делалось искренне. При этом, по словам Журавлева, у многих россиян давно появились сомнения в искренности певицы.

Политик также выразил мнение, что изменение имиджа артистки может быть попыткой вернуться на музыкальную сцену в РФ. Последние слова и поступки Аллы Пугачевой вызывают смешанные чувства.

"Вполне возможно, что это всего лишь способ вернуть себе российские доходы, которые звезда потеряла, резко высказываясь о России", — заявил Журавлев для Life.ru.

Депутат Госдумы призвал к осторожности в оценках искренности певицы. Он также добавил, что ей не стоит ожидать быстрого возобновления уважения со стороны общественности в стране.

Пугачева хочет реализоваться за счет песен о Великой отечественной войне

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что новые песни Примадонны, посвященные Великой Отечественной войне, являются способом реализации ее таланта на новом уровне. В интервью для NEWS.ru он отметил, что артистка стремится в своем творчестве переосмыслить исторические события. Подобное не отражает ее личное отношение к современным событиям. Это скорее дань уважения истории.

Критик также добавил, что Алла Пугачева уже выразила свою позицию по поводу проведения спецоперации и не поддерживает ее. Однако это не означает, что она изменила свое отношение к событиям Великой Отечественной войны или к своим предкам. По словам Павла Руденко, не стоит рассматривать новые песни артистки как выражение патриотической настроенности, она не ассоциирует себя с современной Россией.