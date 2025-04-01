Появились новые снимки Паши Техника из госпиталя в Таиланде

Появились новые фотографии Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) из больницы в Таиланде. Кадры опубликовал Telegram-канал проекта «Выжившие».

© соцсети

На снимках музыкант лежит без сознания, подключенный к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) — он насыщает кровь кислородом в обход легких. Кроме того, рядом расположены множество инфузионных насосов, которые обеспечивают введение лекарств в точной дозировке.

В публикации отмечается, что Технику нужны лекарства, которых нет в Таиланде, но есть в России. Сейчас близкие собирают препараты и отправляют их в больницу.

Бывшая жена рэпера Ева Карицкая в своем Telegram-канале также рассказала, что шансы на выживание у Техника есть, если «будет хорошее лечение и врачи». Сейчас решается вопрос о его транспортировке в более современный госпиталь.

Напомним, что рэпера госпитализировали в Таиланде на прошлой неделе. По словам знакомых, Технику стало плохо за несколько дней до попадания в больницу — предположительно, это связано с отравлением наркотическими веществами. 28 марта СМИ сообщали, что состояние Ивлева оценивается как крайне тяжелое, он находится в коме.