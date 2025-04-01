Хирург оценил шансы Паши Техника выжить при ИВЛ и ЭКМО

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), находящийся в коме в больнице в Таиланде, может выжить, несмотря на полиорганную недостаточность, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, жизнедеятельность исполнителя поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких и экстракорпоральная мембранная оксигенация для насыщения крови кислородом.

Шансы выжить у Павла есть, хотя, учитывая полиорганную недостаточность, их немного. За него дышит ИВЛ, ЭКМО повышает концентрацию кислорода в крови. Возможно, и гемодиализ применяется, — сказал Умнов.

Ранее экс-супруга рэпера Ева Карицкая заявила, что Техник нуждается в лекарствах, которых нет в Таиланде, но есть в России. По ее словам, также требуется перевести исполнителя в современный госпиталь. Врачи заявили, что в нынешней больнице музыкант будет «лежать и разлагаться».

Паша Техник предвидел точную дату своей госпитализации

Менеджер Паши Техника до этого сообщил, что лучшие специалисты частных клиник готовы отправиться в Таиланд, чтобы оказать помощь музыканту. Имена врачей он раскрывать не стал. Несмотря на тяжелое состояние рэпера, его команда не планирует отменять запланированные концерты, а лишь переносит их на осень.