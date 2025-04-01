СМИ: фронтмен рок-группы The Who теряет слух и зрение

Фронтмен британской рок-группы The Who Роджер Долтри теряет слух и зрение. Об этом сообщает телеканал Sky News.

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"Одна из прелестей старения в том, что ты становишься глухим. Теперь к ней добавилось и то, что я слепну. К счастью, у меня все еще остается голос", – сказал Долтри в ходе благотворительного концерта в лондонском Альберт-холле.

Как отмечает издание, в ходе того же выступления у Долтри сорвался голос, однако музыкант назвал это старческим происшествием.

В начале 2023 года стало известно, что британский рок-музыкант Оззи Осборн больше не сможет выступать с гастролями. Тогда музыкант рассказал, что концерты будут отменены из-за проблем со здоровьем.

Позже он признался, что вернуться на сцену ему не дают многочисленные операции. Также супруга Осборна Шэрон поделилась, что он больше не может ходить из-за прогрессирующей болезни. При этом она добавила, что его голос так же хорош, как и прежде.