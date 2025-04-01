Телеведущая Меньшова сделала признание о своих друзьях

Телеведущая и актриса Юлия Меньшова сообщила в интервью kp.ru, что лишилась ряда друзей из-за политических разногласий.

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«Да, потеряла. Не так много, но... <…> Может, часть людей, с которыми я просто не захотела продолжать активно общаться...» — сообщила знаменитость.

Меньшова не стала раскрывать имена знакомых, с которыми перестала контактировать из-за политики. Телеведущая также не стала отвечать на вопрос, стоит ли прощать уехавших из России артистов. По ее словам, ей не близко само слово «прощать».

«В свое время я много читала книжек про эмиграцию 1917 года — это невероятно трагические судьбы. <…> Все происходит, как должно, но, к сожалению, пока не расходится. Предстоит ли нам жить вместе? Не думаю», — заявила она.

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Сейчас, призналась телеведущая, она активно занимается своим каналом «Сама Меньшова». Актриса назвала этот проект самым важным для нее на данный момент. Среди других своих главных проектов знаменитость считает программу «Я сама», которая выходила на канале ТВ-6 и сформировала ее как телевизионную ведущую и персонажа.