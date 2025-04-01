Всплыли новые подробности свидания Дженнифер Энистон и Педро Паскаля

Американская актриса Дженнифер Энистон действительно могла пойти на свидание с коллегой Педро Паскалем из мести своему экс-мужу Джастину Неру, но однозначно подтверждающих это аргументов нет. К таким выводам пришла редакция Radar Online.

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Напомним — папарацци поймали пару в ресторане в конце марта. Немногим ранее стало известно, что бывший супруг Энистон Джастин Теру женился на своей новой возлюбленной. Тогда многие предположили, что совместный выход с Паскалем был «демонстративным жестом» звезды «Друзей».

«Поход в Tower Bar почти наверняка гарантировал, что их сфотографируют вместе. Нет никаких доказательств, что это было сделано намеренно. Но Джен знает, что, если ее увидят с одним из самых горячих мужчин Голливуда, это прекратит любые разговоры о „бедной Джен“ после свадьбы Джастина», — приводит Radar Online слова знакомых с ситуацией источников.

Другой инсайдер добавил: «Она предпочла бы сохранить отношения с Педро в тайне, потому что пока еще рано говорить об этом. Но очевидно, что причиной стала свадьба Джастина».

Ранее мы писали о том, что Анджелина Джоли обвинила Энистон в своем провале на «Оскаре».