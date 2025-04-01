Паша Техник предвидел точную дату своей госпитализации

Российский рэпер Паша Техник предсказал точную дату своей госпитализации: ее он объявил в январе 2025 года на «Большом шоу» Азамата Мусагалиева. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

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«27 числа <…>, а месяц не скажу», — высказался артист.

В то же время Техник уточнил, что «все будет круто» и поздравил всех с Новым годом.

Напомним, в начале 2000-х Павел начал свою музыкальную карьеру под псевдонимом Паша Техник, создав сценический образ с черной маской гориллы. В 2002 году он стал частью андеграундной группы Kunteynir (Контейнер), куда также входил МС Смешной, позже замененный Блевом МС.

27 марта Паша Техник попал в больницу в Таиланде и по-прежнему остается в «стабильно плохом» состоянии. Бывшая жена рэпера рассказала, что у него полностью поражены легкие, проблемы с сердцем и почками, однако мозг не пострадал. Медики при этом предупреждают о высоком риске летального исхода. Музыкант оказался в больнице, предположительно, из-за передозировки запрещенными веществами. При этом друзья заявляют, что его мог отравить неизвестный поклонник.

Ранее в Челябинске отменили концерт находящегося в больнице Паши Техника.