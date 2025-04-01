Стало известно, когда актера Калюжного заберут в армию

Актер Глеб Калюжный отправится на службу в армию не раньше мая. Как сообщает Telegram-канал Mash, 26-летний артист собирается отдать долг Родине после того, как закончит съемки в текущем проекте.

По информации канала, Калюжный явился в военкомат и заявил, что готов служить в любых войсках и не собирается уклоняться от армии. По словам источника из его окружения, у артиста есть отсрочка как у студента очного отделения. После сдачи весенней сессии и окончания съемок в патриотическом фильме про бойца, освобождающего Мариуполь, актер собирается вернуться в Москву из Донбасса и сразу отправится служить.

Также Калюжный пояснил, что не «бегал» от службы. По адресу временной регистрации он не живет уже три года и пришедшую туда повестку не видел. По его месту жительства в Химках никаких уведомлений якобы не приходило.

Глеб Калюжный избежит уголовки и пойдет в армию

Напомним, что в начале марта СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Калюжного из-за уклонения от службы в армии. Утверждалось, что актер не пришел по повестке в сборный пункт военкомата в Москве, а затем пытался сменить адрес воинского учета.