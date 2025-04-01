Первый продюсер SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) музыкант Александр Яковлев в интервью NEWS.ru сообщил, что рад за своего бывшего подопечного, на днях официально объявившего о серьезных отношениях с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Яковлев пожелал паре счастья, при этом отказавшись подробно комментировать недавний развод артиста с прежней женой Еленой Мартыновой.

На ровном месте развод не вырастает. Вероятно, была причина. Но в целом личная жизнь человека, тем более молодого и популярного, это его собственный выбор и право. Главное, чтобы были счастливы, — отметил продюсер.

Вместе с тем он уточнил, что не ждет приглашения на возможную свадьбу SHAMAN с Мизулиной, так как, по мнению Яковлева, они не будут устраивать пышные празднества. Скорее всего, считает продюсер, они распишутся тайно и не в Москве, сохраняя интригу вокруг своих отношений.

Ярик парень загадочный. Я думаю, что все будет неожиданно и никто об этом не узнает. Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся, на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят о том, что они пара теперь официально, — предположил продюсер, который занимается продвижением новых молодых звезд.

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Ранее во время своего концерта «Ты моя» в московском комплексе «Live Арена» SHAMAN признался, что состоит в отношениях с Екатериной Мизулиной. Пара поцеловалась на сцене.

Также стало известно, что певец представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». В РФ певец имеет звание заслуженного артиста.