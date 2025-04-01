Ваенга ввела жесткие меры безопасности на своих концертах

Певица Елена Ваенга отказалась выступать на мероприятиях без вооруженной охраны. Как сообщает Telegram-канал Shot, артистка ужесточила требования безопасности на концертах после смерти зрительницы.

По информации канала, райдер певицы пополнился новыми требованиями. Так, на концертах должны работать только охранники с разрешениями на ношение и использование оружия. Кроме того, на площадках должны находиться работающие металлоискатели, а сумки зрителей необходимо досматривать при входе. Особенно тщательная охрана требуется для сцены.

За корпоратив Ваенга просит 6 млн рублей. При этом ее нельзя будет фотографировать: штраф составит 100 тысяч рублей. Shot также отмечает, что в райдере просят поставить в гримерку певицы алкоголь, однако ассортимент необходимо согласовать с менеджером.

В Твери начали проверку после смерти женщины на концерте Ваенги

Напомним, что в феврале на концерте Ваенги в Твери умерла 71-летняя женщина. Во время мероприятия ей и ее пожилой подруге стало плохо. По словам очевидцев, в зале во время выступления было сильно душно.